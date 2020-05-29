Постоянное ношение масок и перчаток может обернуться для россиян заболеваниями легких и кожи. Об этом рассказал академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

По словам академика, на перчатках собираются грибки, аллергены и бактерии, и даже в них человек может коснуться лица, поэтому носить их постоянно нет смысла. Кроме того, перчатки портят кожу, которая является защитным механизмом.

Маски опасны тем, что на них также оседают бактерии и аллергены, через два часа ношения маска становится их рассадником. Все это может привести к эмфиземе легких и бронхиальной астме. Зверев заявил, что на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, маска нужна в общественном транспорте и магазинах, передает "Интерфакс".

Ранее о вреде масок в разных аспектах корреспонденту ProKazan.ru рассказали казанские врач, юрист и эколог.