В Республиканской клинической больнице Татарстана впервые перелили плазму крови с антителами к COVID-19. Ее получили три пациента, находящиеся в тяжелом состоянии - двое женщин и мужчина. Об этом сообщается в официальном аккаунте Минздрава РТ в "Инстаграм".

Заготавливать плазму доноров, переболевших коронавирусом, начали на станции переливания крови РКБ и в Центре крови РТ. В РКБ донорскую плазму сдали уже шесть человек, значится в сообщении.

Ранее были опубликованы результаты переливания плазмы пациентам в Москве. Врачи отмечали, что пациенты, которым перелили плазму, справлялись с болезнью быстрее и без серьезных осложнений. Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней, в дальнейшем все они находились в хорошем состоянии.