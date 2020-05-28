В Татарстане на 28 мая подтверждено 60 новых случаев COVID-19, всего число заболевших с начала пандемии составило 3026 человек. Как пояснили в оперштабе РТ, 12 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
За сутки выявлены новые случаи в следующих возрастных группах:
- До 18 лет – 4
- От 18 до 30 – 10
- От 30 до 50 – 17
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 11
- От 70 до 80 – 8
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Распределение новых случаев по муниципальным образованиям:
- Казань – 21
- Набережные Челны – 12
- Алькеевский – 3
- Арский – 1
- Атнинский – 4
- Высокогорский – 2
- Зеленодольский – 4
- Мензелинский – 1
- Нижнекамский – 11
- Сабинский – 1
Также с начала пандемии в РТ выздоровели 2350 человек, 124 - за минувшие сутки. Число летальных исходов на сегодняшний день - десять.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре республики рассказали, при каких условиях начнут открывать заведения общепита и разрешать массовые мероприятия.
комментарии
2966 + 60 = 3026
3026 - 2226 ( выздоровело ) = 800
где 3000+ заболевших то ?