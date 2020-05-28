В Татарстане на 28 мая подтверждено 60 новых случаев COVID-19, всего число заболевших с начала пандемии составило 3026 человек. Как пояснили в оперштабе РТ, 12 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

За сутки выявлены новые случаи в следующих возрастных группах:

До 18 лет – 4

От 18 до 30 – 10

От 30 до 50 – 17

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 11

От 70 до 80 – 8

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Распределение новых случаев по муниципальным образованиям:

Казань – 21

Набережные Челны – 12

Алькеевский – 3

Арский – 1

Атнинский – 4

Высокогорский – 2

Зеленодольский – 4

Мензелинский – 1

Нижнекамский – 11

Сабинский – 1

Также с начала пандемии в РТ выздоровели 2350 человек, 124 - за минувшие сутки. Число летальных исходов на сегодняшний день - десять.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре республики рассказали, при каких условиях начнут открывать заведения общепита и разрешать массовые мероприятия.