Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала возможность открытия в республике заведений общественного питания и начала массовых мероприятий.

На онлайн-брифинге она напомнила критерии, по которым можно обсуждать ослабление ограничений. Это коэффициент распространенности, он должен быть меньше единицы, должно быть снижение абсолютного числа случаев, на сегодняшний день цифра соответствует первому этапу; второй показатель - это свободный коечный фонд, не менее 50% для всех этапов; третий критерий - охват тестированием, к снятию ограничений их число должно достигать 110 на 100 тысяч населения.

"Общепит - это только третий этап, когда по 20-30 случаев будем регистрировать, массовые мероприятия - когда все ограничения будут отменены, когда маски снимем, тогда можем собираться без боязни заразить или быть зараженными", - прокомментировала Патяшина.

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 63 новых случая COVID-19.