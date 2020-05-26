Наверх
COVID-19 в Татарстане
2912 заболевших
10 погибших
2092 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

14:04, сегодня
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще жители Татарстана будут ходить в масках
15:43, сегодня
Путин назвал даты проведения Парада Победы и марша Бессмертного полка
15:28, сегодня
«Гейзер на 12 этажей»: в Казани на Айдарова прорвало трубу, это попало на видео
15:10, сегодня
В Татарстане предложили устанавливать постаматы для доставки продуктов
15:01, сегодня
В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют общепит и разрешат массовые мероприятия
15:00, сегодня
Банк «Открытие» объявил День Непринимателя
14:53, сегодня
Марина Патяшина: Татарстан не готовится ко второй волне пандемии
14:30, сегодня
В автограде сотрудники МЧС спасли пенсионерку, упавшую в погреб
14:15, сегодня
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff в рамках RITA провели первый отбор стартапов из 17 стран
13:29, сегодня
«Не будьте наивными»: каждую неделю мошенники похищают со счетов татарстанцев до 50 миллионов
12:40, сегодня
В Челнах водитель легковушки не справился с управлением и наехал на автомобиль. Есть пострадавшие
12:36, сегодня
В Татарстане Самосыровскую свалку засаживают деревьями и травой
12:10, сегодня
«Я в ней сплю, моюсь, ем»: жители Челнов пожаловались на обязанность носить маски
12:09, сегодня
В Татарстане сотрудники ДПС спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с балкона
11:42, сегодня
Казанец потерял на купле-продаже криптовалюты 375 тысяч рублей
11:30, сегодня
В Челнах около одного из подъездов обнаружен труп мужчины
11:00, сегодня
В Татарстане от коронавируса вылечились 2092 человека, число заболевших пока менее трех тысяч
10:57, сегодня
В Челнах выявлено 18 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших превышает 400
10:38, сегодня
Татарстанцы перестали давать взятки на дорогах
10:30, сегодня
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
10:19, сегодня
В Казани до 30 октября будет закрыт ряд улиц в четырех районах
10:10, сегодня
В автограде вынесли приговор мужчине, пытавшегося зарезать прохожего
09:36, сегодня
В Татарстан придет 30-градусная жара
09:26, сегодня
В Челнах женщину, убившую своего ребенка, направят в психбольницу
09:20, сегодня
Проект реконструкции подъезда к аэропорту «Казань» получил положительное заключение
06:39, сегодня
Прокуратура Казани проверит увольнение тренера в спортшколе «Батыр». За него вступились дети
06:28, сегодня
В Казани на 70 улицах появится освещение
06:14, сегодня
В Казани опубликован график отключения горячей воды на май-начало июня
05:55, сегодня
В Татарстане мужчина полгода избивал двух маленьких сыновей
21:46, 25.05.2020
В Казани из-за покупателя без маски и перчаток закрыли продуктовый магазин
21:21, 25.05.2020
Жительница Татарстана пытается доказать, что она - мать погибшего исполнителя из «Иванушек»
20:41, 25.05.2020
Метшин: режим масок и перчаток в Казани может продлиться до конца года
19:38, 25.05.2020
Названа вероятная причина взрыва газа в казанской пятиэтажке
19:03, 25.05.2020
В Казани третья очередь благоустройства в парке «Черное озеро» должна исправить предыдущие ошибки
17:56, 25.05.2020
В Казани часть жильцов дома, пострадавшего от взрыва газа, размещены в отеле
17:32, 25.05.2020
В мэрии Казани рассказали, на чем будут экономить из-за снижения доходов городской казны
17:30, 25.05.2020
Житель Альметьевска угрожал брату убийством с деревянным стулом в руках
17:04, 25.05.2020
Еще в одной больнице Казани развернут койки для больных с коронавирусом
16:50, 25.05.2020
Власти Нижнекамска рекомендовали некоторым жителям города не выезжать на дачи
16:36, 25.05.2020
Банк «Открытие» возобновил работу всех офисов обслуживания клиентов в Татарстане
16:28, 25.05.2020
Полиция Казани просит помощи в розыске мужчины. Он убил человека
16:22, 25.05.2020
Отчет о деятельности «Станция скорой медицинской помощи» за 2019 год
16:10, 25.05.2020
В Челнах две управляющие компании вывесили на фасад домов рекламу наркотиков
15:55, 25.05.2020
Телеканал ТНТ покажет драматическую комедию «257 причин, чтобы жить»
15:53, 25.05.2020
Общепиты Челнов начали получать субсидии от Минэкономики РТ
15:46, 25.05.2020
В Казани появится самый длинный в России трамвайный маршрут
15:02, 25.05.2020
В Зеленодольском районе подтоплено 60 садовых участков
14:42, 25.05.2020
В Казани вынесен приговор мужчине, который дезертировал из армии и скрывался восемь лет
14:30, 25.05.2020
Мэр Нижнекамска высказался о выплатах работающим с пациентами с COVID-19
14:21, 25.05.2020
Власти Татарстана выложили в открытый доступ результаты экспертиз проекта мусоросжигательного завода
14:18, 25.05.2020
В Челнах будут судить многодетную мать, не занимавшуюся воспитанием детей
14:14, 25.05.2020
Водители на удаленке: 5G впервые в России используется на беспилотных БЕЛАЗах
13:45, 25.05.2020
Жалобы и неподобающее поведение: в Минспорта РТ рассказали, почему уволен тренер спортшколы «Батыр»
13:13, 25.05.2020
В Казани от кремля до проспекта Универсиады появится «зеленая волна»
12:36, 25.05.2020
С начала года безработные в Челнах получили 86,1 млн рублей
12:30, 25.05.2020
Житель автограда не мог выбраться из собственной квартиры. Ему помогли спасатели
12:11, 25.05.2020
В Казани возбуждено уголовное дело по факту хлопка газа на Волгоградской
12:09, 25.05.2020
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
11:51, 25.05.2020
Житель Татарстана спас маленькую девочку со второго этажа горящего дома
11:50, 25.05.2020
В Челнах произошло смертельная авария с участием BMW
11:30, 25.05.2020
В Татарстане выявили 65 новых случаев коронавируса, 12 человек госпитализировано
11:11, 25.05.2020
За прошедшие сутки в Челнах обнаружено 10 случаев COVID-19
10:58, 25.05.2020
Появились фото и видео с места взрыва газа в Казани
10:30, 25.05.2020
В Челнах в многоквартирном доме обнаружено сразу три очага COVID-19
10:26, 25.05.2020
Банк «Открытие» меняет условия ипотечного кредитования
10:25, 25.05.2020
В Казани скончалась человек-легенда Стелла Писарева. Ей было 95 лет
10:02, 25.05.2020
Жители Челнов в два раза меньше стали пользоваться общественным транспортом
09:40, 25.05.2020
ВТБ и Ростелеком впервые осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
08:59, 25.05.2020
Жительницу Казани вызвали в прокуратуру после анонса онлайн-митинга в соцсетях
08:59, 25.05.2020
Пока все дома: 7 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке
08:23, 25.05.2020
В МЧС Татарстана озвучили новые подробности хлопка газа на Волгоградской
08:00, 25.05.2020
Хлопок бытового газа: в Казани эвакуировали пятиэтажку, есть пострадавшая
19:46, 24.05.2020
В нижнекамскую больницу доставили еще одного пациента с коронавирусом
18:29, 24.05.2020
В одном из дворов Казани машина сгорела дотла
17:40, 24.05.2020
На следующей неделе Татарстан ожидает теплая погода
17:13, 24.05.2020
Представитель НРК и общественный деятель из Казани выступила против обязательной вакцинации детей
16:46, 24.05.2020
Стали известны сроки зачисления абитуриентов в вузы
16:22, 24.05.2020
Прибывающих в Татарстан не будут отправлять на обсервацию при наличии у них справки
15:17, 24.05.2020
Правительство РФ направит Татарстану 13,6 миллиардов рублей на поддержку из-за эпидемии коронавируса
14:53, 24.05.2020
Суд в Казани отказал в аресте проректора КФУ
14:30, 24.05.2020
Жительница Челнов ошпарил себя кипятком и угрожала выброситься из окна
13:44, 24.05.2020
В центральном районе Казани из-за аварии на Спартаковской отключили воду
12:38, 24.05.2020
В Челнах мужчина удерживал свою соседку в ее квартире и угрожал
11:57, 24.05.2020
Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником Ураза-байрам
11:16, 24.05.2020
В Челнах выявлено десять новых случаев COVID-19 за сутки
19:20, 23.05.2020
Ураза-Байрам В Татарстане впервые будет отмечаться дистанционно
Фото Prokazan.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют общепит и разрешат массовые мероприятия

26.05.2020, 15:01 650 0 prokazan.ru

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина прокомментировала возможность открытия в республике заведений общественного питания и начала массовых мероприятий. 

На онлайн-брифинге она напомнила критерии, по которым можно обсуждать ослабление ограничений. Это коэффициент распространенности, он должен быть меньше единицы, должно быть снижение абсолютного числа случаев, на сегодняшний день цифра соответствует первому этапу; второй показатель - это свободный коечный фонд, не менее 50% для всех этапов; третий критерий - охват тестированием, к снятию ограничений их число должно достигать 110 на 100 тысяч населения. 

"Общепит - это только третий этап, когда по 20-30 случаев будем регистрировать, массовые мероприятия - когда все ограничения будут отменены, когда маски снимем, тогда можем собираться без боязни заразить или быть зараженными", - прокомментировала Патяшина. 

Напомним, что за минувшие сутки в республике выявлено 63 новых случая COVID-19.

Медицина / Минздрав Бизнес Коронавирус Татарстан Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Путин назвал даты проведения Парада Победы и марша Бессмертного полка
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
Марина Патяшина: Татарстан не готовится ко второй волне пандемии
«Я в ней сплю, моюсь, ем»: жители Челнов пожаловались на обязанность носить маски
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще жители Татарстана будут ходить в масках
«Не будьте наивными»: каждую неделю мошенники похищают со счетов татарстанцев до 50 миллионов
В Татарстане Самосыровскую свалку засаживают деревьями и травой
В Татарстане сотрудники ДПС спасли девушку, которая собиралась прыгнуть с балкона
Казанец потерял на купле-продаже криптовалюты 375 тысяч рублей
В Татарстане от коронавируса вылечились 2092 человека, число заболевших пока менее трех тысяч
Татарстанцы перестали давать взятки на дорогах
В Татарстан придет 30-градусная жара
В Татарстане мужчина полгода избивал двух маленьких сыновей
В Казани из-за покупателя без маски и перчаток закрыли продуктовый магазин
Жительница Татарстана пытается доказать, что она - мать погибшего исполнителя из «Иванушек»
Метшин: режим масок и перчаток в Казани может продлиться до конца года
В мэрии Казани рассказали, на чем будут экономить из-за снижения доходов городской казны
Еще в одной больнице Казани развернут койки для больных с коронавирусом
В Зеленодольском районе подтоплено 60 садовых участков
Власти Татарстана выложили в открытый доступ результаты экспертиз проекта мусоросжигательного завода
Жалобы и неподобающее поведение: в Минспорта РТ рассказали, почему уволен тренер спортшколы «Батыр»
Житель Татарстана спас маленькую девочку со второго этажа горящего дома
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

13:51, сегодня
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, сегодня
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
11:56, 21.05.2020
Как в Казани оформить ипотеку от 0,7%: условия и программы
17:44, 19.05.2020
Загородный дом: с чего начать планирование?
13:30, сегодня
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, сегодня
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, сегодня
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий