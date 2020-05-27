На 27 мая в Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все контактные. Об этом сообщает оперштаб РТ. Из числа новых заболевших 20 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой.
Распределение новых случаев по возрастным группам:
- До 18 лет – 5
- От 18 до 30 – 4
- От 30 до 50 – 21
- От 50 до 60 – 14
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
Муниципальные образования, в которых выявили заболевших:
- Казань – 39
- Набережные Челны – 3
- Атнинский – 4
- Буинский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 2
- Нижнекамский – 2
- Пестречинский – 2
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 2966 случаев COVID-19, выздоровели более половины заболевших.
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