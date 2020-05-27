На 27 мая в Татарстане подтверждено 54 новых случая COVID-19, все контактные. Об этом сообщает оперштаб РТ. Из числа новых заболевших 20 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой.

Распределение новых случаев по возрастным группам:

До 18 лет – 5

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 21

От 50 до 60 – 14

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Муниципальные образования, в которых выявили заболевших:

Казань – 39

Набережные Челны – 3

Атнинский – 4

Буинский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 2

Нижнекамский – 2

Пестречинский – 2

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 2966 случаев COVID-19, выздоровели более половины заболевших.

