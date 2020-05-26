Парад Победы пройдет в России 24 июня,об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин. Также он сообщил, что шествие Бессмертного полка запланировано на 26 июля.

Путин поручил начать подготовку к мероприятиям, министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Напомним, что мероприятия должны были состояться 9 мая, однако их перенесли из-за пандемии коронавируса. Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в онлайн-формате.

24 июня 1945 года в Москве прошел первый Парад Победы, 26 июля в России отмечается День военно-морского флота.