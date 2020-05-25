В девятом медучреждении Казани начнут принимать больных с COVID-19. Об этом сегодня на заседании штаба по борьбе с распространением инфекции заявил замминистра здравоохранения РТ и начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

На сегодняшний день пациентов с коронавирусом принимают в Республиканской клинической больнице, Республиканской клинической инфекционной больнице, Детской республиканской клинической больнице, детской больнице №1, клинической больнице №2, клинической больнице №7, госпитале ветеранов войн и Высокогорской центральной районной больнице. В ближайшее время также планируется развернуть койки в городской клинической больнице №16.

Жаворонков также отметил, что во всех больницах есть лекарства и средства индивидуальной защиты, а развертывание госпиталей в Казани необходимо для того, чтобы сосредоточить больных с пневмонией в центральном округе, что составляют 50% населения Татарстана. Благодаря такой централизации удалось наладить эффективное лечение, подчеркнул он.

Напомним, что в Казани также строится второй корпус инфекционной больницы, недавно финансовой поддержки в возведении здания президент РТ Рустам Минниханов попросил у Владимира Путина.