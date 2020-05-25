Результаты международной экспертизы мусоросжигательного завода, который планируют построить под Казанью, выложены в открытый доступ. Их можно найти на сайте Минэкологии РТ.

Отчеты опубликованы на немецком и русском языках, в них эксперты исследуют влияние работы завода на экологическую ситуацию и здоровье людей. Документы гласят, что завод не представляет опасности. Уточняется также, что исследования были проведены после обращения Министра экологии РТ в связи с сопротивлением граждан строительству предприятия.

Напомним, что ранее в Минэкологии уже озвучивали итоги исследований, сейчас с полными документами экспертиз могут ознакомиться все желающие.