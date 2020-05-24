В одном из дворов Казани машина сгорела дотла

В одном из дворов Казани произошел пожар - горел автомобиль. Об этом сообщает в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел сегодня, 24 мая, в придомовом участке по улице Восход 46. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. К моменту приезда пожарных автомобиль уже полыхал. Огонь настолько деформировал машину, что оказалось невозможным установить марку автомобиля. Также пострадала рядом стоящая машина - у нее оплавился бампер от жара.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.