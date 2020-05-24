В центральном районе Казани из-за аварии на Спартаковской отключили воду

В Казани из-за аварии на Спартаковской происходят перебои в водоснабжении. Об этом сообщает "Реальное время".

Проблемы с подачей воды начались со вчерашнего дня. Сегодня с утра на место аварии по улице Спартаковской отправилась ремонтная бригада - в течение дня водоснабжение будет восстановлено.

Отметим, с 19 мая в городе запустили гидроиспытания с кратковременным отключением горячей воды. Ранее эти планы были передвинуты по срокам из-за режима самоизоляции. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, отключение горячей воды вызвало бы дискомфорт у большей части горожан, поскольку в квартирах и без того было холодно.