В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентов больницы во время пожара, сообщает старший помощник руководителя СК СКР по РТ

Ночью, 22 мая 2020, года в результате пожара в одной из больниц города Зеленодольска погибли двое пациентов 1939 и 1944 г.р. Еще один доставлен в реанимацию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По предварительным данным, пожар произошёл в палате сосудистого отделения, где находились четверо мужчин. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину пожара. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, стало известно, что при пожаре в Зеленодольской больнице эвакуировали 88 человек.