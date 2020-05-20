В Госдуме прокомментировали право опекунов на получение 10 тысяч в виде единовременного пособия на детей от 3 до 16 лет.

Как рассказала "Российской газете" первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, опекуны в данной ситуации имеют равные с родителями права:

"Хотелось бы обратить внимание опекунов, что они так же имеют право, как и родители, как и усыновители детей на получение этой выплаты. Эти семьи тоже государством поддерживаются", - заявила Окунева.

Напомним, что о единовременном пособии на детей от 3 до 16 лет 11 мая объявил Владимир Путин, пособие можно оформить как через Пенсионный фонд, так и на портале госуслуг. Ранее корреспондент ProKazan.ru на личном опыте составил инструкцию по оформлению выплаты.