В Казани сегодня озвучили результаты международной экпертизы проекта мусоросжигательного завода, который планируют построить в Татарстане. Дополнительная экспертиза проекта осуществлена по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, об итогах рассказал министр экологии Александр Шадриков.

Как сообщил Шадриков, по результатам проведенного анализа выбор был остановлен на специалистах Германии.

"На территории страны, которая в 47 раз меньше территории Российской Федерации, действуют 83 завода по сжиганию муниципальных отходов. Общая мощность предприятий составляет более 15 млн тонн в год. Государство является примером эффективного обращения с ТКО, а также примером получения от этого дополнительной выгоды: заводы производят электро- и тепловую энергию", - пояснили в Минэкологии.

Министром были совершены рабочие визиты в Баварию и Саксонию. Для экспертиз были выбраны компании LGA и Müller BBM, которые были готовы провести исследование в течение 2 месяцев, также рассматривалась оценка доверия компаниям местного оператора по изучению термической переработки отходов в Баварии.

"При выборе экспертных организаций мы определили для себя шесть критериев: предложения министров; оценка рейтинга доверия компании ATAB; участие в аналогичных проектах ЗТО ТКО; сроки выполнения работы; количество проводимых экологических экспертиз в год; профессиональная компетентность по заявленным республикой вопросам", - сообщил Шадриков.

Как заявили в министерстве, выбранные эксперты являются независимыми, а главным приоритетом при проведении экспертиз - защита здоровья и безопасности татарстанцев.

Результаты экспертиз от зарубежных компаний, представленные министерством экологии РТ:

Экспертиза от компании LGA (на основании Европейских стандартов и требований):

С точки зрения технического эксперта при выбранной технологии завода и при его надлежащем строительстве и эксплуатации следует исходить из того, что требования по выбросам cогласно Директиве Евросоюза соблюдаются. Строительство и эксплуатация завода в данном случае в связи с поставленными вопросами считается допустимым.

Экспертиза от Muller BBM (на основании Российских стандартов и требований):

Что касается исследуемого объекта, то первые результаты показывают, что работа завода в Зеленодольском районе / Республика Татарстан:

1. Не превышает российские стандарты качества окружающей среды,

2. Не может спровоцировать вредное воздействие на окружающую среду или возникновение других опасностей,

3. Не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающие внимание неудобства для общественности в целом и жителей по соседству.

Первые результаты исследования дисперсии воздуха показали, что дополнительная нагрузка загрязняющих веществ, вызванная заводом, очень мала.

Абсолютный уровень расчетных концентраций загрязняющих веществ представляется очень низким по сравнению с результатами, полученными в ходе моделирования рассеивания воздуха на сопоставимых предприятиях. Низкий уровень концентраций загрязняющих веществ можно объяснить следующим образом:

1. Высота дымовой трубы: Высота трубы 98 м над землей довольно высока по сравнению с высотой труб аналогичных заводов.

2. Метеорологические данные: Распределение частот направления ветра показывает сравнительно широкое распределение направлений ветра. Таким образом, нет доминирующего максимума концентрации на уровне земли.