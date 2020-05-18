На 18 мая в Татарстане число заболевших достигло 2312 человек, 80 новых случаев выявлено за последние сутки. По данным оперштаба РТ, все случаи контактные, 17 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 5
- От 18 до 30 – 12
- От 30 до 50 – 33
- От 50 до 60 – 7
- От 60 до 70 – 14
- От 70 до 80 – 6
- От 80 до 90 – 3
- Старше 90 – 0
⠀По городам и районам:
- Казань – 61
- Набережные Челны – 4
- Дрожжановский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 4
- Лаишевский – 1
- Мамадышский – 2
- Нижнекамский – 4
- Сабинский – 1
- Тукаевский – 1
Выздоровело 1195 человек, из них за прошедшие сутки – 22. Также зарегистрирован восьмой случай смерти пациента с коронавирусом - скончался житель Нижнекамского района 1941 года.
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