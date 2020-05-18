На 18 мая в Татарстане число заболевших достигло 2312 человек, 80 новых случаев выявлено за последние сутки. По данным оперштаба РТ, все случаи контактные, 17 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

До 18 лет – 5

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 33

От 50 до 60 – 7

От 60 до 70 – 14

От 70 до 80 – 6

От 80 до 90 – 3

Старше 90 – 0

⠀По городам и районам:

Казань – 61

Набережные Челны – 4

Дрожжановский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 4

Лаишевский – 1

Мамадышский – 2

Нижнекамский – 4

Сабинский – 1

Тукаевский – 1

Выздоровело 1195 человек, из них за прошедшие сутки – 22. Также зарегистрирован восьмой случай смерти пациента с коронавирусом - скончался житель Нижнекамского района 1941 года.