Голикова объяснила, почему больницам невыгодно занижать число случаев коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему медикам невыгодно занижать данные о числе больных коронавирусом.

Лечение больных с COVID-19 оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования, и предполагать, что медики пытаются каким-то образом скрыть число COVID-пациентов — "это совсем не про наших врачей", приводят "Вести" слова Голиковой.

В тарифы, установленные регионами на лечение таких больных, входят зарплата, медикаменты, расходные материалы. Тариф по лечению COVID-19, по словам Голиковой, "достаточно большой", например, он больше тарифов по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", - сообщила Голикова.

Напомним, на 17 мая в России выявлено 281 752 случаев COVID-19, в Татарстане - 2232 заболевших.