Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что большинство заболевших коронавирусом россиян имеют вторую группу крови.

"Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. <…> На втором месте — первая и третья. И, реже всего, действительно редкая группа — четвертая", - приводит слова Скворцовой ТАСС.

При этом она отметила, что это может быть связано со статистикой: Скворцова назвала вторую группу крови наиболее распространенной. При этом обычно наиболее часто встречающейся называют первую группу крови.