В Росздравнадзоре Татарстана объяснили, почему граждан не обеспечивают масками и перчатками

Росздравнадзор Татарстана объяснил, почему гражданам не выдают маски и перчатки несмотря на обязательство ими пользоваться. Обращение в правительство республики направила одна из жительниц РТ.

Согласно ответу ведомства, выдавать средства индивидуальной защиты власти обязаны только при введении режима ЧС.

"Распоряжением президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года №129 режим повышенной готовности введен только для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - указано в ответе за подписью главы Росздравнадзора по РТ Любови Шайхутдиновой.

Напомним, что с 12 мая маски должны носить все жители Татарстана в общественных местах, транспорте и магазинах. За несоблюдение данных мер полагаются штрафы.