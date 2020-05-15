В Росздравнадзоре Татарстана объяснили, почему граждан не обеспечивают масками и перчатками

Росздравнадзор Татарстана объяснил, почему гражданам не выдают маски и перчатки несмотря на обязательство ими пользоваться. Обращение в правительство республики направила одна из жительниц РТ.
Согласно ответу ведомства, выдавать средства индивидуальной защиты власти обязаны только при введении режима ЧС.
"Распоряжением президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года №129 режим повышенной готовности введен только для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - указано в ответе за подписью главы Росздравнадзора по РТ Любови Шайхутдиновой.
Напомним, что с 12 мая маски должны носить все жители Татарстана в общественных местах, транспорте и магазинах. За несоблюдение данных мер полагаются штрафы.
комментарии
Ответ был совсем другим! Обеспечивать должны граждан и при режиме повышенной готовности, но распоряжение РФ о повышенной готовности не для граждан, а для служб! Это я автор обращения и я получила ответ. А вы своей статьей все переврали! Продажное издание!
Ответ был совсем другим! Обеспечивать должны граждан и при режиме повышенной готовности, но распоряжение РФ о повышенной готовности не для граждан, а для служб! Это я автор обращения и я получила ответ. А вы своей статьей все переврали! Продажное издание!
Поэтому, если вы хотите защитить от коронавируса себя и своих близких, нужно придерживаться традиционных профилактических мер - тщательно мыть руки с мылом и по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. А надевать одноразовые перчатки при походе в магазин уж точно не стоит.
Это ЧС которого нет? у нас ведь самоизоляция была, даже не карантин.