В Татарстане на 14 мая подтвержден 61 новый случай COVID-19, все контактные, сообщают в оперштабе РТ.

20 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

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По возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 12

От 30 до 50 – 18

От 50 до 60 – 7

От 60 до 70 – 13

От 70 до 80 – 5

От 80 до 90 – 5

Старше 90 – 0

⠀По городам и районам:

Казань – 24

Набережные Челны – 25

Азнакаевский – 1

Алькеевский – 2

Балтасинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Дрожжановский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 1

Менделеевский – 1

Тукаевский – 1

Ютазинский – 1

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Всего на 14 мая в Татарстане зарегистрировано 1980 случаев COVID-19, выздоровело уже 843 пациента, в том числе 103 - за прошедшие сутки.