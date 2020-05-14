В Татарстане на 14 мая подтвержден 61 новый случай COVID-19, все контактные, сообщают в оперштабе РТ.
20 человек госпитализированы, 41 получает лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
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По возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 12
- От 30 до 50 – 18
- От 50 до 60 – 7
- От 60 до 70 – 13
- От 70 до 80 – 5
- От 80 до 90 – 5
- Старше 90 – 0
⠀По городам и районам:
- Казань – 24
- Набережные Челны – 25
- Азнакаевский – 1
- Алькеевский – 2
- Балтасинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Дрожжановский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 1
- Лаишевский – 1
- Менделеевский – 1
- Тукаевский – 1
- Ютазинский – 1
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Всего на 14 мая в Татарстане зарегистрировано 1980 случаев COVID-19, выздоровело уже 843 пациента, в том числе 103 - за прошедшие сутки.
комментарии
"... — А как вам такой, (безусловно фантастический), сценарий? В конце апреля правительство собирается на закрытое совещание и понимает, что больше население взаперти держать нельзя — может кончиться совсем плохо, пишет Андрей Макаревич. — Тогда принимается секретное решение — диаметрально поменять вектор. Гражданам сообщается, что совместными усилиями медиков и власти вирус практически побеждён. Статистика отныне сообщает ежедневно число не умерших, а выздоровевших (поди проверь) ..."
конец цитаты.