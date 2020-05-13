Прокуратура Татарстана провела проверку в отношении отелей "Корстон" и "Ривьера".

Как сообщают в ведомстве, причиной стала реклама в соцсети. Отели разместили информацию о свободной сдаче номеров неограниченному кругу лиц в том числе для проведения массовых мероприятий во время изоляции.

При этом в связи с действующими в республике ограничительными мерами временно не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.

В целях пресечения возможных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства прокуратура города Казани объявила официальные предостережения руководителям ООО "Корстон-Казань" и ООО "Отель Ривьера". В случае нарушения закона им грозит привлечение к установленной законом ответственности.