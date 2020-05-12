В России начал свою работу сервис для оформления выплат на детей от 3 до 16 лет, сообщает Минкомсвязь. Ранее о их назначении заявил президент РФ Владимир Путин.

Он доступен по ссылке posobie16.gosuslugi.ru. Для оформления заявления достаточно одного документа - свидетельства о рождении ребенка, запись на Госуслугах должна быть подтверждена.

Для перевода денег понадобятся банковские реквизиты, заявление в течение пяти дней обработает Пенсионный фонд, выплаты начнут поступать с 1 июня. Подробности об условиях получения пособия можно прочитать здесь.