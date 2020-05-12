Жительница Зеленодольского района отказала супругу в близости, воткнув ему нож в бедро. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 8 мая 2020 года спавшую у себя дома 36-летнюю подозреваемую разбудил 60-летний супруг, с которым до этого она распивала спиртные напитки. Мужчина предложил жене вступить в интимную близость, на почве чего супруги поссорились. Во время конфликта женщина схватила нож и вонзила в бедро супругу. После этого она убежала из дома и рассказала обо всем соседям, к приходу которых мужчина скончался от сильного кровотечения.

Причастность к совершению преступления женщина признала. В связи с наличием заболевания, а также находящихся на иждивении малолетних детей она помещена под домашний арест. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.