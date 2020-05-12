В Казани временно ограничено движение на нескольких крупных улицах, сообщают в исполкоме города.

До 30 сентября закрыты для движения проезжая часть и тротуары улиц Болотникова и Фрунзе, на участке от улицы Чкалова до кольцевого движения в Кировском районе. Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ.

До 14 октября ограничено движение по проезжей части и тротуарам проспекта Победы, улицы Академика Арбузова и проспекта Хусаина Ямашева. Проезд закрыт на участке от улицы Академика Завойского до третьей транспортной дамбы Советского района. Это связано с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.

Ранее жители города сообщали о неудобствах, которые причиняет водителям ремонт на Болотникова.