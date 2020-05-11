В Казани спасатели откопали мужчин, погребенных под обвалом земли.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Заявитель рассказал, что произошло обрушении грунта по улице Жуковка около дома №14 в Кировском районе. При рытье траншеи на глубине трех метров завалило двоих мужчин, их пытаются откопать самостоятельно.

Мужчин, погребенных под обвалом грунта, удалось спасти

Для спасения пострадавших привлекались спасатели ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы РТ, Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России - всего 8 человек, 2 единицы техники. Пострадавшие спасены, переданы медикам.