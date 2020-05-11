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Новости Казани и РТ

Фото пресс-служба МЧС РТ

В Казани двоих мужчин завалило землей на трехметровой глубине

11.05.2020, 20:32 323 0 prokazan.ru
Они копали траншею

В Казани спасатели откопали мужчин, погребенных под обвалом земли.

 По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112. 
Заявитель рассказал, что произошло обрушении грунта по улице Жуковка около дома №14 в Кировском районе. При рытье траншеи на глубине трех метров завалило двоих мужчин, их пытаются откопать самостоятельно.

Мужчин, погребенных под обвалом грунта, удалось спасти
Мужчин, погребенных под обвалом грунта, удалось спасти

Для спасения пострадавших привлекались спасатели ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы РТ, Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России - всего 8 человек, 2 единицы техники. Пострадавшие спасены, переданы медикам.

Происшествия МЧС Казань
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