В Татарстане с 12 мая начнут работу детские сады. Об этом рассказали в Минобрнауки республики. Порядок приема малышей после всеобщей самоизоляции в настоящее время прорабатывают специалисты Минздрава и Роспотребнадзора.

Также с 12 мая учащиеся малокомплектных сельских учебных заведений, в которых учатся до 20 детей, будут учиться в штатном режиме в своих школах.

Все остальные татарстанские школьники с 12 мая продолжат учебу в дистанционном формате. Учащиеся с 1 по 8 класс завершат учебу в дистанционном формате 23 мая, старшеклассники - учащиеся 9, 10 и 11 классов - завершат учебный год 30 мая.