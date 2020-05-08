В Татарстане по данным на 8 мая подтверждено 83 новых случая COVID-19: из них 2 – завозные, 81 – контактные. 11 человек госпитализировано, 72 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания, сообщает оперштаб РТ.
Среди новых заболевших 22 человека - в возрасте от 50 до 60 лет, 18 - от 30 до 50, по 15 человек - в возрастных группах от 18 до 30 и от 60 до 70 лет, восемь детей, трое заболевших от 70 до 80, двое - от 80 до 90 лет.
Больше всего новых случаев выявлено в Казани - 42, 11 - в Челнах, также прибавилось заболевших в 15 районах РТ:
- Аксубаевский – 1
- Арский – 6
- Атнинский – 2
- Бавлинский – 1
- Буинский – 2
- Высокогорский – 4
- Елабужский – 1
- Кукморский – 2
- Лаишевский – 5
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 1
- Нурлатский – 1
- Сармановский 1
- Тюлячинский – 1
- Чистопольский – 1
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На 8 мая в Татарстане зарегистрировано 1498 случаев COVID-19. В стационарах находятся 367 человек, из них 6 подключены к аппаратам ИВЛ. Вылечены в общей сложности 296 человек, за прошедшие сутки выздоровело 44 человека.
Также в республике зарегистрирован пятый случай смерти пациента с коронавирусом. В Нижнекамске мужчина с коронавирусом скончался буквально за четыре дня.
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