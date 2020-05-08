В Татарстане по данным на 8 мая подтверждено 83 новых случая COVID-19: из них 2 – завозные, 81 – контактные. 11 человек госпитализировано, 72 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания, сообщает оперштаб РТ.

Среди новых заболевших 22 человека - в возрасте от 50 до 60 лет, 18 - от 30 до 50, по 15 человек - в возрастных группах от 18 до 30 и от 60 до 70 лет, восемь детей, трое заболевших от 70 до 80, двое - от 80 до 90 лет.

Больше всего новых случаев выявлено в Казани - 42, 11 - в Челнах, также прибавилось заболевших в 15 районах РТ:

Аксубаевский – 1

Арский – 6

Атнинский – 2

Бавлинский – 1

Буинский – 2

Высокогорский – 4

Елабужский – 1

Кукморский – 2

Лаишевский – 5

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 1

Нурлатский – 1

Сармановский 1

Тюлячинский – 1

Чистопольский – 1

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На 8 мая в Татарстане зарегистрировано 1498 случаев COVID-19. В стационарах находятся 367 человек, из них 6 подключены к аппаратам ИВЛ. Вылечены в общей сложности 296 человек, за прошедшие сутки выздоровело 44 человека.

Также в республике зарегистрирован пятый случай смерти пациента с коронавирусом. В Нижнекамске мужчина с коронавирусом скончался буквально за четыре дня.