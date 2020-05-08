По просьбами жителей Татарстана увеличено количество СМС в день по Цели 4 - Посещение кладбища.

Теперь татарстанцы могут отправить 2 СМС в день по этой цели. Время в каждом разрешении дается на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. На кладбище жители могут проводить столько времени, сколько потребуется, воспользоваться пропуском можно по-прежнему раз в неделю.

Напомним, что посещать кладбища татарстанцам разрешили с 6 мая, всего по состоянию на 21:00 7 мая выдано почти 67 тысяч пропусков по Цели 4.