По просьбами жителей Татарстана увеличено количество СМС в день по Цели 4 - Посещение кладбища.
Теперь татарстанцы могут отправить 2 СМС в день по этой цели. Время в каждом разрешении дается на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. На кладбище жители могут проводить столько времени, сколько потребуется, воспользоваться пропуском можно по-прежнему раз в неделю.
Напомним, что посещать кладбища татарстанцам разрешили с 6 мая, всего по состоянию на 21:00 7 мая выдано почти 67 тысяч пропусков по Цели 4.
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"Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на 7 мая превысило 177,1 тыс., за сутки оно выросло на рекордное количество 11 231 случай. До этого четыре дня подряд прирост новых больных оставался в пределах 10–10,6 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли 1625 человек "
Итого, смертность 0,95%
В Белорусси никакой "самоизоляции" не придумали -и в результате:
"На момент публикации этой новости (8 мая, 02:56 мск) в Беларуси было зафиксировано в общей сложности 20 168 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли 116 человек, выздоровели 5067."
Смертность среди заболевших 0,6% т.е. в полтора раза ниже чем в России.
Это все что надо знать о том как влияет "самоизоляция" на иммунитет населения.