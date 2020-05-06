Агентство "ПромРейтинг" исследовало медиа-эффективность чиновников Татарстана за I квартал 2020 года. В это время наиболее значимой темой в инфополе стала "новая коронавирусная инфекция". Ведомства, связанные с коронавирусной тематикой, прибавили активности в медиаполе, остальные наоборот, практически из него вышли. Исследователи оценивали присутствие и работу руководителей в СМИ, соцсетях, мессенджерах и комментариях.

Согласно рейтингу агентства, первое место в данной ситуации сохранил мэр Казани Ильсур Метшин, он был на данной позиции и по итогам прошлого исследования. С четвертого места на второе поднялся министр сельского хозяйства Марат Зяббаров, с 12 на третье - глава Минобрнауки Рафис Бурганов.

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков занял в рейтинге медиа-эффективности только четвертое место, он также поднялся на несколько пунктов. Далеев рейтинге - потерявшие по несколько пунктов прокурор республики Илдус Нафиков и глава Минмолодежи Дамир Фаттахов. Также в десятку медиа-эффективных руководителей вошли глава Нижнекамска Айдар Метшин, мэр Альметьевска Тимур Нагуманов и глава Минстроя Фарит Ханифов.

Добавим, что главный санитарный врач РТ Марина Патяшина оказалась только на 15 месте, министр экономики Мидхат Шагиахметов и министр труда и занятости Эльмира Зарипова заняли 26 и 27 места соответственно.

Подробные данные о присутствии чиновников в инфополе опубликованы в исследовании.