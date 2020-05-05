6 мая Владимир Путин проведет очередное совещание по поводу ситуации с коронавирусом, на котором, в том числе, обсудят постепенное снятие ограничений в стране. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью "России 24".

Ранее Путин объявил нерабочими дни по 11 мая включительно, с 12 мая предполагается начать постепенный выход из самоизоляции, однако, как было подчеркнуто, это будет зависеть от показателей заболеваемости.

"Мы, конечно, все ждем 11 мая, а главное мы, наверное, ждем показателей динамики роста или снижения количества инфицированных. Именно от этого, от этой динамики будет зависеть та этапность снятия мер изоляции. Давайте наберемся терпения, дождемся",- прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, что Путин поручил к 5 мая подготовить план мероприятий по снятию ограничений, однако регионы продолжают пользоваться расширенными полномочиями, и власти могут вырабатывать свои меры. В Татарстане уже заявили о собственном плане по выходу из самоизоляции.