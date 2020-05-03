Ко Дню Победы в Казани появилось новое граффити с изображением бомбардировщика Пе-2

Ко Дню Победы художник из проекта URAM создал в Казани граффити с изображением бомбардировщика Пе-2 размерами 6 на 12 метров. Рисунок появился на стене ангара, где сейчас восстанавливают самолет, сообщили ИА Татар-Информ в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ.
«Молодой художник проекта URAM ко Дню Победы создал в Казани граффити размером 6 на 12 метров. Рисунок появился на здании ангара региональной общественной молодежной организации „Объединение ‚Отечество‘ Республики Татарстан“», — рассказали в пресс-службе.
На создание граффити ушло два дня непрерывной работы, отметил создатель рисунка художник Roma Roll.
Примечательно, что рисунок появился на стене бокса, где поисковые отряды в рамках проекта «Крылья Татарстана» проводят работу по восстановлению самолета Пе-2 из фрагментов боевых машин времен Великой Отечественной войны. К слову, сегодня с ходом работ также ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Для этого используются найденные и доставленные из леса части самолета. Художник отметил, что именно этот проект подтолкнул его на создание такого граффити.
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Именно на Пе-2 разбилась со всем экипажем безо всякого боя Марина Раскова, а потом та же участь постигла и самого Петлякова.
Именно на Пе-2 разбилась со всем экипажем безо всякого боя Марина Раскова, а потом та же участь постигла и самого Петлякова.