Ко Дню Победы в Казани появилось новое граффити с изображением бомбардировщика Пе-2

Примечательно, что рисунок появился на стене бокса, где поисковые отряды в рамках проекта «Крылья Татарстана» проводят работу по восстановлению самолета Пе-2 из фрагментов боевых машин времен Великой Отечественной войны. К слову, сегодня с ходом работ также ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов.