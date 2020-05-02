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У Главы Минстроя РФ выявили коронавирус

02.05.2020, 08:48 127 0 prokazan.ru
Его госпитализировали

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев заболел коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал министерства.

«Глава Минстроя России Владимир Якушев принял решение о госпитализации. У министра и одного из его заместителей Дмитрия Волкова диагноз коронавирус подтвержден результатом КТ», — значится в сообщении.

«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи», — приводит канал слова министра.

Никита Стасишин временно назначен исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России.

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