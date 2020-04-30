После окончания самоизоляции в Казани изменится работа парковок

В Казани изменится режим работы муниципальных парковок, расположенных вдоль улично-дорожной сети. Изменения вступят в силу после улучшения эпидемиологической ситуации, завершения режима самоизоляции и отмены всех ограничительных мер. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города, сообщают в пресс-службе мэрии.

Плата за размещение транспорта на муниципальных парковках будет взиматься в будние дни с 07.00 до 18.00. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно. Остановка транспортного средства в течение 15 минут по-прежнему остается бесплатной.

Напомним, что отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 – это временная мера, которая принята городскими властями по просьбе бизнеса на полгода. Согласно документу, режим работы парковок меняется на период с 20 апреля до 18 октября текущего года. Однако пока проводятся профилактические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, все муниципальные парковки работают бесплатно.