Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин анонсировал появление новой цели для выхода из дома во время самоизоляции.

В беговом сообществе Альметьевска в Инстаграм спортсмены попросили дать возможность выходить на тренировки.

"Мы-беговое сообщество Альметьевска! Считаем, что спорт и здоровый образ жизни важны сейчас как никогда! Обращаемся к @rusminnikhanov , @khayrullinayrat и @vleonov с просьбой дать возможность бегать по утрам с 5 до 8, через смс на номер 2590"- обратились альметьевцы к властям.

"Будет такая возможность. С завтрашнего дня" - ответил Хайруллин под постом.