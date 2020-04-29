С 1 мая в России вступят в силу новые правила перевода денег в Системе быстрых платежей, сообщают в ЦБ РФ.

Таким образом, переводы до 100 тысяч рублей в месяц будут возможны без комиссии со стороны банков. Если сумма перевода более 100 тысяч в месяц, комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Как пояснили в Цетробанке, меры предпринимают "в целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли.

Банк России также прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.