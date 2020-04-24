В Госсовете РТ в трех чтениях сразу приняли законопроект о внесении изменений в республиканский Кодекс об административных правонарушениях и статью 1 республиканского закона о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

Внесенные изменения утверждают размер и механизм взимания штрафов за несоблюдение требований, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Госсовета.

Несоблюдение установленных требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 40 тысяч; на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч.

Полномочия составлять протоколы об административном правонарушении будут закреплены за органами местного самоуправления.