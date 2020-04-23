Работа многих предприятий страны приостановлена в связи с введением режима самоизоляции. Часть казанских компаний при этом смогла остаться на плаву, организовав для сотрудников дистанционную работу, другая часть вынуждена прощаться со своими работниками.

Где заработать казанцам, лишившимся работы из-за COVID-2019, как справиться со стрессом и какую профессию освоить - в материале ProKazan.ru.

На момент 23 апреля в Казани зарегистрировано 6 009 безработных. В прошлом году в этот же период их было на 2 109 меньше. Всего с начала месяца заявления в центры занятости о потере работы подали 12 400 казанцев, сообщил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

После публикации опроса ProKazan.ru Вконтакте в редакцию обратились казанцы, лишившиеся из-за режима самоизоляции работы.

Вот, что написал один из участников опроса:

"Я уволился сам, так как мне предложили другую работу. И я попал в такую ситуацию: когда начал проходить медосмотр для нового места работы, в стране объявили самоизоляцию, теперь все стоит. Семья осталась без дохода. Жена беременна вторым ребенком, квартира в ипотеке, квартплата и плюс ещё кредиты. И, естественно, на еду не хватает".

Другая участница опроса тоже осталась без средств к существованию в такой сложный период:

"Скажу, я на грани. За кредит нет денег платить. "Центр занятости", куда ранее я подала заявление о начислении пособия, не отвечает, а уже прошло более 11 дней".

Еще одна участница опроса анонимно поделилась своей историей:

"Не знаю, что теперь делать. Руки опускаются. Я достаточно долго работала неофициально. И тут неожиданно меня попросили больше не выходить на работу. Сбережений хватит только на пару месяцев".

Как справиться со стрессом от потери работы?

Корреспондент ProKazan.ru связался с казанским психологом Катериной Жуковой и узнал, как справиться со стрессом от потери работы и найти силы жить дальше.

Психолог считает, что потеря работы - большой стресс, но даже в этом можно найти положительные стороны.

"Потеря работы - серьезное испытание, не важно, по какой причине произошла эта ситуация. В первые несколько дней это переживается особенно остро. Каждый, кто оказывался в подобной ситуации, сначала испытывает состояние шока, растерянности, неуверенности в себе и своем будущем.

После этого этапа, возможно, наступает некоторое расслабление, если есть сбережения, человек пытается найти положительные моменты в случившемся. Например, появляется много свободного времени, можно выспаться, не нужно торопиться на работу, можно провести время с семьей, детьми, посмотреть фильмы, которые давно хотели посмотреть", - объяснил специалист.

Жукова подметила, что в такой сложный момент очень важна поддержка близких:

"Многое зависит от обстоятельств и окружения. Очень хорошо, если есть с кем поделиться переживаниями, если рядом люди, которые поддержат и не станут подливать масла в огонь. Ведь помимо финансовой стороны вопроса есть и личностная.

Тяжелее всего приходится тем, кто очень любил свое дело и чья идентификация происходила через работу. К примеру, был уважаемый и востребованный специалист, бизнесмен, бухгалтер, профессор в вузе, но из-за определенных обстоятельств все резко изменилось. Помимо стресса от самого факта потери прибавляется ещё и статус "безработный".

Психолог советует тем, кто потерял работу, не держать эмоции в себе:

"Дайте себе время адаптироваться, прожить этот сложный этап, погрустить, если это требуется, пожалеть, что все так произошло.

Если чувствуете, что у вас или у кого-то из близких, кто оказался в этой непростой ситуации, затянулся момент горевания, нет желания двигаться дальше, опускаются руки и тяжело заставить себя делать что-либо, стоит обратиться за помощью. Сейчас существует много разных ресурсов и горячих линий для бесплатных консультаций и поддержки".

Специалист рассказала, что нужно делать после стадии горевания:

"Когда вы почувствуете, что готовы двигаться, первым шагом к новой жизни могут стать вопросы самому себе "Чем я хочу заниматься теперь? Что я умею?"

Необходимо понять и оценить, в каком направлении стоит двигаться и в зависимости от этого составить план действий. Если вы ставите цель поскорее найти новую работу, то выделяйте на это пару часов каждый день. Выполняйте все шаги поэтапно в комфортном для вас ритме, составьте актуальное резюме, разместите на одном из сайтов, просмотрите список вакансий сами, обзвоните знакомых, возможно, у них найдется подходящее для вас предложение. За негативным опытом и эмоциями всегда следуют позитивные, важно помнить об этом".

Куда можно устроиться тем, кто потерял работу из-за коронавируса?

В середине апреля Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило набор на программу "Летняя занятость на селе – 2020". Для участия нужно подать заявку на сайте, и вам предложат подходящую работу на срок от 1 до 6 месяцев. Среди востребованных специальностей: агрономы, трактористы, сварщики, экономисты, слесари, инженеры, строители, разнорабочие, пастухи, подсобные рабочие, повара и другие.

ГКУ "Центр занятости населения г.Казани" предлагает казанцам работу на предприятиях по пошиву защитных масок, а также в сфере продаж продовольственных товаров.

Одна из крупнейших российских сетей продуктовых магазинов у дома "Пятерочка" предлагает поддержать тех, кто остался без работы. Сеть ведет дополнительный набор сотрудников на такие позиции, как администратор магазина, продавец-кассир, оператор склада, водитель электроштабелера и другие.

АО "Почта России" в непростое время тоже предложила свою помощь безработным жителям города. В Татарстане почта готова взять на работу более 300 новых сотрудников, в том числе на должности почтальона и оператора. В обязанности новых сотрудников будет входить обслуживание клиентов в почтовых отделениях, доставка посылок и товаров первой необходимости до двери клиента, прием платежей и оказание услуг с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов.

Сокращенным из-за коронавируса казанцам в мэрии города предлагают работу по программам благоустройства дворов, парков и скверов.

Для быстрого поиска работы можно воспользоваться сайтами HeadHunter, SuperJob и сервисом "Работа в России".

Наибольшее количество вакансий по Татарстану на данный момент представлено в таких отраслях как: государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (4 500 вакансий), строительство (2 400 вакансий), транспортировка и хранение (1 900 вакансий), торговля (953 вакансии), обрабатывающие производства (1000 вакансий), образование (1000 вакансий), здравоохранение и социальные услуги (597 вакансий), сообщает ГКУ "Центр занятости населения г.Казани".

Какую профессию можно освоить безработному?

ГКУ "Центр занятости населения г.Казани" периодически предлагает безработным гражданам пройти различные профессиональные курсы. В марте был открыт набор на обучение по следующим направлениям: бухгалтерские курсы, сметное дело, сестринское дело, воспитатель детей дошкольного возраста, пользователь 1С: Предприятие, водитель транспортных средств категории "В", "С".

Из-за введения в стране режима самоизоляции набор на курсы сейчас закрыт.

С 20 апреля в Казани открылись парикмахерские. Имеет смысл получить квалификацию "парикмахер-универсал".

Хорошо известный казанцам ИТ-парк предлагает желающим получить дополнительное профессиональное образование, направленное на повышение профессиональных компетенций и профильную подготовку ИТ-специалистов за короткий срок. До введения режима самоизоляции ИТ-академия работала исключительно в офлайн-формате. С введением карантинных мер в Республике Татарстан ИТ-академия перешла на дистанционное обучение. С 29 апреля академия открывает набор на онлайн-курс по одному из самых популярных направлений - "Программирование на С++". Курс платный.

В Центре специализированной IT-подготовки университета Иннополис открыта запись на онлайн-курсы по основам программирования (длительность: 1 месяц; даты проведения: 1—29 июня), по основам промышленной разработки ПО на Java (длительность: 3,5 месяца; даты проведения: 1 июня — 11 сентября), по промышленной разработке приложений на JavaScript (длительность: 4 месяца; даты проведения: 13 июля — 21 октября) и другие. Все курсы платные.

Куда можно обратиться по вопросам безработицы?

Телефоны "горячей линии" по постановке на учёт и выплате пособия по безработице

Телефон "горячей линии" по РТ по постановке на учёт и выплате пособия по безработице : 8 (800) 250 90 33

Телефоны "горячих линий" службы занятости

ЦЗН г.Казани

562-48-33 приемная

562-48-16, 562-48-29, 562-48-09, 562-48-22

ЦЗН Авиастроительного района

537-86-06, 537-86-01

ЦЗН Вахитовского района

277-40-09 приёмная

277-40-14, 277-39-74, 277-40-28

ЦЗН Кировского района

554-77-36 приёмная

ЦЗН Московского района

564-58-72 приемная

564-49-36, 564-71-27

ЦЗН Ново-Савиновского района

560-88-98 приемная

560-23-24, 564-85-28, 564-53-24, 564-85-61, 560-82-99

ЦЗН Приволжского района

224-88-05, 224-87-47, 224-86-66

Филиал ГКУ ЦЗН г.Казани по Советскому району

273-85-03, 279-48-06, 273-90-86.