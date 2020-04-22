У предпринимателей Татарстана появилась возможность оформить кредиты с нулевой процентной ставкой для выплаты заработных плат сотрудникам, сообщают в пресс-службе Минэкономики РТ.

Такая мера поддержки стала доступна благодаря соглашению о финансировании беспроцентного кредитования, которое Минэкономразвития РФ подписало с 14 банками России.

В частности, к программе присоединился Ак Барс Банк, еще ряд республиканских банков направил заявки на подключение. Уже заключен договор со следующими банками: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Альфа-банк, Кузнецкий, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Челябинвестбанк, Открытие, банк Акцепт, ВладбизнесБанк, Томскпромстройбанк. Поступление заявок на участие в программе продолжается.

Так, в Республике за прошедшую неделю Сбербанком и ВТБ, участвующими совместно с правительством и ЦБ РФ в разработке программы с 100% субсидированием процентов и выступающими в качестве пилотных кредитных организаций, одобрены заявки на получение займов под 0% для 48 татарстанских предприятий на общую сумму 104 млн рублей. Средства будут направлены на сохранение рабочих мест и выплату заработных плат, что позволит поддержать занятость в секторе малого и среднего предпринимательства.

«Министерство экономики и подведомственные ему структуры будут внимательно анализировать не только абсолютные цифры по одобренным кредитам, но и соотношение между поступившими и удовлетворенными заявками от предпринимателей. В случае, если мы увидим, что один банк менее лоялен к своим клиентам, чем другие, будем отдельно разбираться с причинами и проводить работу с каждым банком», – отметил министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Заявку для получения беспроцентного кредита на выплату заработных плат могут подать предприятия МСП, из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, проценты по кредиту будут оплачены из федерального бюджета. В случае продления кредита сроком свыше 6 месяцев, по истечении шестого - субсидирование ставки прекращается, на оставшийся период она остается льготной и составляет 4%.

Размер кредита рассчитывается следующим образом: 1 минимальный размер оплаты труда в регионе (для Татарстана этот показатель равен 12 130 рублей + социальные взносы) * количество сотрудников * 6 месяцев.

Для получения консультации по доступным кредитным мерам поддержки для предпринимателей Республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции можно обратиться в, созданный Министерством экономики Татарстана, Единый центр кредитования по телефону: +7 (903) 061-40-18