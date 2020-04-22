В Казани произошла авария с участием КАМАЗа и легковой иномарки.

По данным Госавтоинспекции, 21 апреля в 07.30 30-летняя девушка-водитель автомобиля «Киа Пиканто» напротив дома №194 по Проспекту Победы по предварительным данным в нарушение п.8.4 ПДД РФ при перестроении не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем «КАМАЗ» под управлением 23-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 27-летняя пассажирка иномарки получила растяжение шейного отдела позвоночника.

Напомним, ранее под Казанью столкновение легковой машины и фуры унесло жизни трех человек.