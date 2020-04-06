Жуткая авария с участием фуры и легковушки в Татарстане унесла жизни трех человек

Сегодня днем в Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По данным МВД РТ, 6 апреля в 14:50 на 14 км автодороги Сафоново – Помары водитель автомобиля «Лада Гранта» 1977 года рождения по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания».

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира (1979 и 1991 г.р.) скончались на месте происшествия. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.