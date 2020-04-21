Полицейские привлекли жителя Казани к административной ответственности за распространение недостоверной информации о короновирусе, сообщают в опершатбе РТ.



27-летний казанец оставил фейковый комментарий на одной из страниц в социальных сетях. В сообщении он заявил, что власти умышленно скрывают количество зараженных и умерших от короновируса. По словам казанца, в социальных сетях люди пишут, что им диагностировали коронивус и они лежат в инфекционной больнице. В районах якобы ставят не правильный диагноз.

17 апреля 2020 года постановлением мирового суда по Советскому району Казани мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ, ему назначен штраф в 30 тысяч рублей.

