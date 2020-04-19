В Детской республиканской клинической больнице изолировали отделение онкогематологии, сообщают в пресс-службе ДРКБ.

"Данное отделение ДРКБ особенное, потому что там находятся дети с серьезными гемобластозами, солидными опухолями. Там всегда был повышенный режим защиты. Родители и дети ходят в масках, ограничена миграция по клинике. Врачи также работают в масках и перчатках, это связно с тем, что пациенты данного отделения обладают пониженным иммунитетом, для обеспечения их безопасности администрацией принято решение о повышении степени защиты" - рассказали в медучреждении.

Меры пришлось принимать из-за ложноположительного теста на коронавирус у мамы одного из пациентов, накануне активного распространения инфекции женщина поехала на заочную консультацию в институт имени Димы Рогачева в Москву. Через неделю после возвращения у неё проявились симптомы ОРВИ, руководством ДРКБ было принято решение направить ее на консультацию к инфекционисту и изолировать от ребенка. Женщина была госпитализирована, сдала анализы на COVID-19 и рентгенографию.

"В динамике отмечался ложноположительный результат. Это реакция ПЦР. В это время ребёнок был под постоянным присмотром медиков", - отмечают в больнице.

В отделении провели дезинфекцию, ограничили входы и выходы перекрыли блоки. Пациентов на сутки перевели в третий лечебный корпус на улице Сафиуллина, чтобы провести полную санитарную обработку всего отделения в ДРКБ. За это время была подготовлена шлюзовая система, чтобы дети и родители могли через нее выходить и заходить, не соприкасаясь с другими пациентами.

Отметим, что больница работает в штатном режиме.