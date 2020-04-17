Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил о приостановке подготовки ко Дню Победы из-за ситуации с коронавирусом.

"До праздника, до Дня Победы, уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет (к 9 мая), еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям" - подчеркнул Путин.

По словам президента, все праздничные мероприятия к 9 мая обязательно пройдут, когда угроза, связанная с эпидемией, отступит. В частности, он пообещал, что будет и главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, марш "Бессмертного полка".