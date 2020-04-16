Компания POZIS, расположенная в Зеленодольске, передала около 500 бактерицидных облучателей-рециркуляторов в медицинский центр московского поселка Коммунарка, где принимают зараженных коронавирусом пациентов, сообщают в пресс-службе компании.

Технология обеззараживания ультрафиолетовыми лампами полностью безвредна, благодаря чему аппараты могут применяться в присутствии людей в помещении. Устройства могут быть закреплены на стене или установлены на полу.

"Больница в Коммунарке в числе первых в России приняла удар пандемии коронавируса. Наша техника призвана помочь сотрудникам клиники в их сложной повседневной работе, сопряженной с известными рисками. Мы поставили 479 современных устройств для обеззараживания воздуха, использование которых позволяет уничтожить 99,9% бактерий и вирусов в помещениях. Уверен, что эта современная техника поможет медикам в борьбе за здоровье и жизни пациентов", ⎼ заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника – одно из главных направлений в гражданском сегменте компании POZIS. Компания входит в состав научно-производственного концерна "Техмаш" государственной корпорации Ростех.