Медработники, которые лечат пациентов с коронавирусом, пока не возвращаются в свои семьи. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что для врачей организовано проживание в гостиницах и общежитиях.

"Важно понимать, что медики работают в круглосуточном режиме в республиканской клинической инфекционной больнице Казани, а также во временных госпиталях, развернутых в городской больнице №7 и РКБ. Все сотрудники, которые там трудятся, не возвращаются в свои семьи. Созданы максимально комфортные условия для того, чтобы они могли отдыхать. Часть медицинского персонала живет в настоящее время в отелях, которые предоставлены бизнесменами. Если говорить о горбольнице №7, то на территории рядом с медицинским учреждением есть хорошее общежитие, где размещены врачи", - пояснила Галимова.

Медики РКБ проживают в самом медучреждении и общежитии на улице Фатыха Амирхана, еще часть сотрудников в ближайшее время переселят в гостиницы.

Напомним, ранее в Минздраве РТ сообщали о трех врачах, у которых подтвердили коронавирус.