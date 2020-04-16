Судебные приставы Казани приостановили деятельность кальянных Chulan на улице Чистопольской и TimeOut на проспекте Ямашева. Об этом сообщает пресс-служба ФССП России по Республике Татарстан.

Причиной для приостановления работы кальянных стало нарушение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции". Несмотря на меры предосторожности, введенные на территории республики, кальянные продолжали свою деятельность.

После выяснения данных обстоятельств судебные приставы незамедлительно выехали по адресам расположения заведений. На месте они опломбировали и опечатали входные двери помещений. Помимо этого, работа кальянных приостановлена на 90 суток.

Отметим, это уже не первый случай, когда различные объекты продолжают свою деятельность несмотря на запреты. Ранее только в центральной части города было выявлено девять нарушителей.