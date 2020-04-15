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Частные клиники Татарстана проводят тест на COVID-19: где его пройти и сколько это будет стоить

Cегодня, 14:03 452 4 prokazan.ru
Рассказали, как подготовиться к тесту на COVID-19

17 марта в Татарстане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, а уже к концу месяца число больных достигло 14 человек. На сегодняшний день, 15 апреля, количество заболевших достигло 107 человек. Из-за роста заболеваемости в республике многие люди стали реже выходить на улицу и заметно оказались обеспокоены своим здоровьем. Некоторые из них начали «находить» у себя симптомы нового вируса, однако официально пройти тест не могли. На сегодняшний день сдать анализы до сих пор могут только люди, вернувшиеся из-за границы, и те, кто контактировал с ними, медработники и те, у кого была установлена пневмония. Однако несколько дней назад частные клиники республики заявили о готовности проводить тесты без симптомов короновирусной инфекции.

Корреспондент ProKazan.ru узнал, что это за клиники и сколько придется заплатить за новый тест.

Мы обзвонили более 20 клиник и выяснили, что не все частные медучреждения готовы предоставить данную услугу. В одной из клиник это объяснили отсутствием отдельного входа, в другой – необходимой техники. При этом, большинство клиник заявили, что в ближайшее время предоставление данной услуги не планируется.

Клинико-диагностический центр

На сегодняшний день забор анализов на COVID-19 осуществляют только две частные клиники – «Биомед» и «Ситилаб». Обязательным условием сдачи анализа является отсутствие симптомов ОРВИ: у пациента не должно быть насморка, кашля, высокой температуры, мышечной боли и слабости. Помимо этого, перед самим тестированием следует соблюсти ряд правил:

1. Взятие биоматериала осуществляется натощак или не ранее, чем через 2-3 часа после приема пищи и питья; до полоскания, орошений лекарственными средствами;

2. Исследование рекомендуется проводить до начала противовирусного лечения;

3. За 24 часа до взятия материала не рекомендуется применение всех видов местных форм лекарственных препаратов;

4. Перед тестированием за 3 часа не рекомендуется употреблять пищу, пить, полоскать рот, чистить зубы, курить;

5. Рекомендуется приходить в масках и одноразовых перчатках.

Если порядок проведения теста в обоих клиниках практически не отличается, то стоимость анализа немного разнится: в «Ситилабе» за услугу придется отдать 1 980 рублей, в «Биомеде» - 1 800. Результаты в обеих клиниках будут получены через два дня после сдачи.

Помимо этого, на официальном сайте «Ситилаба» сказано, что при получении положительного или сомнительного результата клиника в течение двух часов отправит данные в лабораторию Роспотребнадзора. На портале «Биомеда» такую информацию найти не удалось.

Также редакция ProKazan.ru связались с Роспотребнадзором РТ и выяснила, все ли частные клиники имеют право проводить тесты на выявление коронавирусной инфекции и будут ли они отличаться от тех, которые проводят в госучреждениях.

1. Какие условия должны быть соблюдены клиникой, чтобы они имели право проводит тест на коронавирус?

К проведению тестов на короновирусную инфекцию допускаются все лаборатории медицинских организаций независимо от формы собственности.  Главные условия - иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III – IV групп патогенности и возможность для работы методом полимеразной цепной реакции. Также работа невозможна без боксированных помещений и боксов микробиологической безопасности II класса, которые должны быть проверены на защитную эффективность.

Также есть особые положения для работников лабораторий. К тест-системам допускаются специалисты, имеющие дополнительное образование на курсах повышения квалификации по молекулярно-биологическим методам диагностики и прошедшие специальный инструктаж. Естественно, обязательным требованием является наличие средств индивидуальной защиты.

Процесс забора анализов

2. Будет ли как-то контролироваться процесс взятия, хранения и транспортировки анализов?

Контроль за отбором, хранением и доставкой проб на COVID-19 осуществляет медицинская организация, проводящая исследования.

3. С какой целью частным клиникам предоставили возможность проводить тест на коронавирус?

Лаборатории частных клиник привлечены к работе с целью повышения доступности тестирования на новую коронавирусную инфекцию для граждан, не имеющих признаков заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным.

4. Тесты в частных клиниках будут проводиться в том же порядке что и в государственных медицинских учреждениях?

Для проведения исследований как в государственных, так и частных медицинских организация используется тест-системы, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Пресс-конференция с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым

Однако, по словам министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, разница между тестами, которые проводятся в «Ситилабе»и Гослаборатории, все же есть. Госучреждения пользуются тестами Роспотребнадзора, тогда как частные клиники – других производителей.

За все время в Татарстане было проведено более 25 тысяч исследований на COVID-19. Согласно данным татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом, ежедневно проводится от 500 до 1 400 тестов в сутки. 

Накануне, 14 апреля, замдиректор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в течение десяти дней в России начнут проводить тест на антитела к коронавирусу:

«В течение десяти дней тест-система будет доступна для лабораторий России, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови», - сообщил представитель ведомства.

По его словам, после снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий.

комментарии

Я
1
15 апреля 2020
14:11
Бойкот Ситилабу и Биомеду . Люди в большинстве выживают а они наживаются во время чумы.
Горожанин
0
15 апреля 2020
15:12
Пора уже отписаться от коронавирусного канала. Не интересно, не стильно, устарело.
Русский обыватель
0
15 апреля 2020
15:14
"... 1. Какие условия должны быть соблюдены клиникой, чтобы они имели право проводит тест на коронавирус
К проведению тестов на короновирусную инфекцию допускаются все лаборатории медицинских организаций независимо от формы собственности. Главные условия - иметь санитарно - эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III – IV групп патогенности и возможность для работы методом полимеразной цепной реакции. Также работа невозможна без боксированных помещений и боксов микробиологической безопасности II класса, которые должны быть проверены на защитную эффективность .... "

Уличная кабинка для бесплатного анализа на коронавирус в Южной Корее - именно благодаря им эпидемию там удалось к настоящему моменту почти ликвидировать:
Горожанин
1
15 апреля 2020
15:22
Тесты немецкие или фуфломициновые
Горожанин
0
15 апреля 2020
15:25
Это не государственные клиники, с чего это вдруг они должны бесплатно делать? По твоей логике и продукты должны в магазинах бесплатно раздавать?
В ответ на комментарий пользователя
Бойкот Ситилабу и Биомеду . Люди в большинстве выживают а они наживаются во время чумы.
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