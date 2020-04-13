В Казани водитель сбил во дворе пятилетнюю девочку

Во дворе на улице Побежимова под колеса иномарки попала пятилетняя девочка.

Как сообщили в ГИБДД РТ, авария произошла 12 апреля около 20 часов. Во дворе дома №46 по улице Побежимова водитель автомобиля "Шевроле", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и сбил девочку, которая выбежала из-за припаркованных машин. Сообщается, что девочка была на улице вместе с родителями.

Пострадавшая получила очаговую травму головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей левой голени.

