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Фото Prokazan.ru

Жители Татарстана могут оставить комментарии по программе «Наш двор» до 12 апреля

Cегодня, 14:38 53 0 prokazan.ru

Жители Татарстана могут принять участие в обсуждении проектов благоустройства дворовых территорий по президентской программе "Наш двор". На сайте программы опубликованы планы-схемы благоустройства 341 двора, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Всего в перечне объектов программы на 2020 год значится 1851 объект во всех муниципальных районах республики. Проекты уже подписали старшие по домам, во дворах которых пройдут работы. Однако жильцы до 12 апреля могут высказать свое мнение на портале. 

Для того чтобы оценить схему-проект благоустройства, татарстанцам необходимо на сайте найти свой двор в списке, изучить проект, поделиться мнением в форме обратной связи на сайте или озвучить его по телефону горячей линии: +7(800)275-20-20.

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