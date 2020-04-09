В Казани задержан водитель, по вине которого скончался пациент скорой помощи

В Казани задержали водителя легкового автомобиля, который ранее перекрыл дорогу карете скорой помощи, в результате чего скончался человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел 30 марта. 54-летний водитель "Лады Ларгус" умышленно перекрыл дорогу машине скорой помощи, в которой находился больной. Медики доставляли тяжелобольного пациента в республиканскую клиническую больницу. В результате произошедшего мужчина скончался.

В ходе розыскных мероприятий водитель автомобиля был задержан. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.1.1 ст. 12.17 КоАП РФ (Совершил движение и остановку т/с на автобусной полосе) и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Опасное вождение). Помимо этого, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ "Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности смерть пациента".

Административное расследование по ч.2 ст. 12.17 и ст. 6.36 КоАП РФ продолжается. Следственными органами по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».