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В Казани задержан водитель, по вине которого скончался пациент скорой помощи

Cегодня, 15:17 88 3 prokazan.ru

В Казани задержали водителя легкового автомобиля, который ранее перекрыл дорогу карете скорой помощи, в результате чего скончался человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел 30 марта. 54-летний водитель "Лады Ларгус" умышленно перекрыл дорогу машине скорой помощи, в которой находился больной. Медики доставляли тяжелобольного пациента в республиканскую клиническую больницу. В результате произошедшего мужчина скончался. 

В ходе розыскных мероприятий водитель автомобиля был задержан. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.1.1 ст. 12.17 КоАП РФ (Совершил движение и остановку т/с на автобусной полосе) и по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Опасное вождение). Помимо этого, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124.1 УК РФ "Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности смерть пациента".

Административное расследование по ч.2 ст. 12.17 и ст. 6.36 КоАП РФ продолжается. Следственными органами по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, повлекшее по неосторожности смерть пациента».

комментарии

Русски йобыватель
31
09 апреля 2020
15:43
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Русский обыватель
0
09 апреля 2020
15:49
Попрошу не искажать мое имя! Я достаточно хорошо известен в среде передастов как отличный исполнитель миньетов и имею почетное звание шоколадный глазок! А ваши коверканья наносят урон моей репутации!
Русски йобыватель
0
09 апреля 2020
15:53
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