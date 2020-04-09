В РТ за неделю нагрузка на компании, предоставляющие доступ в интернет, выросла на 30%

За прошедшую неделю в Татарстане на 30% выросла нагрузка на операторов, предоставляющих интернет-услуги. Об этом на онлайн-брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По словам представителя ведомства, на сегодняшний день девять операторов связи обеспечивают жителей республики доступом в Интернет. Всего зафиксировано около 1 миллиона абонентов домашнего интернета.

Также Лилия Галимова сообщила, что на базе Минцифры РТ с 1 апреля функционируют оперативный штаб. Сотрудники службы своевременно координируют деятельность мобильных ремонтных бригад, а также обеспечивает круглосуточный контроль над связью и работу горячей линии.

Отметим, на низкую скорость интернет-соединения одними из первых обратили внимание учителя, которые сейчас проводят уроки в онлайн-режиме. Для решения этой проблемы правительство РТ предложило ввести обучение в две смены и выбрать несколько разных платформ для обучения.