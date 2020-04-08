Следком возбудил уголовное дело по факту смерти казанской пенсионерки после ограбления

В Казани проведут расследование по факту смерти пенсионерки, на которую напал и ограбил молодой человек.

4 апреля 2020 года в у одного из домов по улице Файзи города Казани 32-летний местный житель напал на 80-летнюю пенсионерку, возвращавшуюся из магазина. Злоумышленник отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами и скрылся.

7 апреля пожилая женщина скончалась. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее органами внутренних дел по факту нападения на пенсионерку было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Следственное управление инициировало его передачу его для дальнейшего расследования в следственный отдел по Советскому району города Казани СУ СКР по Республике Татарстан.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.